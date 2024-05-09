2024 Mayıs SED yardımı ne zaman yatacak sorusu aileler tarafından sıkça soruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay ihtiyaç sahibi ailelere SED yardımı sağlamaktadır. Mayıs ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman ödenecek?

2024 Mayıs SED ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Mayıs ayı SED ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Zamlı SED ödemesi ne kadar oldu?

Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.

Öte yandan koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.

E-DEVLET İLE SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.







