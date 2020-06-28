Sefa Çağlar’dan Sosyal Medya Uzmanlığı Hakkında Bilgiler

Sosyal medya uzmanı Sefa Çağlar ‘’iyi bir sosyal medya uzmanı nasıl olur’’ sorusuna cevap verdi.

Sosyal Medya Uzmanı Nedir?

Sosyal medya uzmanlığı günümüzde en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden biri. Sefa Çağlar ‘’ Sosyal medya uzmanı ‘’ Marka ve tanınmış kişilerin pozitif imajı ve bilinirliği arttırma açısından müşterileri ile karşılıklı iletişim ve etkileşimde olan kişi’’ olarak tanımlamaktadır.

Sosyal Medya Uzmanı Ne iş Yapar?

Sefa Çağlar ‘’ Sosyal medya uzmanının görevi tanınmış kişi ve firmaların sosyal medya araçlarını etkin kullanarak tanıtım reklamlarını yapmasını sağlar. Marka bilinirliği ve tanınırlığına yardımcı olur. Firma reklamlarının yayınlanması, hedef kitlelere ulaştırılması, maliyetlerin belirlenmesi gibi görevleri vardır.’’

Sosyal Medya Uzmanı Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Sosyal Medya Uzmanı Sefa Çağlar’a göre ‘’Sosyal medya uzmanı ekip çalışmalarına yatkın, sorumluluk sahibi kişi olmalıdır. Müşterileri ile iletişim halinde olacağından hem sözlü hem yazılı iletişim tekniklerinde donanımlı olmalıdır. Müşterinin çıkarlarını korumalı ve markalara zarar gelmesini engellemedir. Müşterilerine sosyal medyayı aktif ve etkin kullanma konusunda yol göstermelidir. Zamanını en verimli şekilde kullanmayı bilmelidir.’’

Başarılı sosyal medya uzmanı Sefa Çağlar, sosyal medya uygulamalarını kullanarak çalıştığı firma ve tanınmış kişilerin tanıtımı, ürün satışı, dijital reklamlar konusunda bilgi ve tecrübeleriyle başarılı işler yapmaktadır.