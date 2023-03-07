Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa evinde ağırladığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ülkemizde ve Avrupa'nın 5 büyük liginde oldukça kritik maçlar futbolseverlerle buluşacak. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün maçlarının programı.