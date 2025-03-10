'Altı gün oruçları' olarak da bilinen Şevval orucuna nasıl niyet edileceği ve Şevval orucunun ne zaman tutulacağına dair detaylar araştırılmaya başladı.

ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

Ramazan'dan sonra gelen Şevval ayı Hicri takvimde onuncu aydır. Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir ve manevi anlamda güçlü ve yüreklere zenginlik getiren mübarek aylardan biridir. Bu ayda oruç tutmak sünnettir ve sevabı çok fazladır. Şevval orucu nafile olarak tutulan bir oruçtur. Şevval orucu, ramazan ayı orucu gibi farz değildir.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucu, Ramazan ayının ardından başlayan Şevval ayı içerisinde tutulur. Bayram döneminden sonra tutulması uygun görülen Şevval orucunu, Şevval ayının sonrasına bırakmamak gerekir. Her yıl Hicri takvimin 10. ayında başlayan Şevval ayı, Ramazan'dan sonra başlar.

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?

Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek Ramazan ayı tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür. Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.







