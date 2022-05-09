Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucunun faziletleri ile ilgili hadisler

Şevval ayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü başladı. Rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan-ı Şerif'te tutamadıkları orucun kazası için şevval ayı orucu hakkında Diyanet'in açıklamaları Müslümanların odaklandığı konulardan oldu.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başladı ve 30 Mayıs tarihinde sona erecek. Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı’nın ilk günü başladı.

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur.

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ŞEVVAL ORUCU PEŞ PEŞE Mİ TUTULMALI?

Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.

ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422)

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır." ifadelerine yer verdi.