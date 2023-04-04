Milyonların insanın beklediği EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci müjde küçük esnaflara geldi. Bağ-Kur’lular için gerekli olan emeklilik gün sayısında yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda Bağ-Kur ile SGK arasındaki gün farkı eşitlenecek. İşte detaylar.

SGK İLE BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ EŞİTLENECEK Mİ? BAĞ-KUR EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI KAÇ OLACAK?





Milyonlarca esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lılarla eşitlenecek. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in müjdesini verdiği küçük esnafı daha az primle emekli edecek modele ilişkin reforma son şekli verildikten sonra yasa teklifi haline getirilecek.





Bu sayede Bağ-Kur'lular 9 bin prim günü yerine 7 bin 200 günde emekli olabilecek. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 1800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak.





EMEKLİLİK AÇISINDAN BAĞ-KUR İLE SGK ARASINDAKİ FARKLAR NELER?





2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.





Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.





SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.





Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.







