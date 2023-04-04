|
Reklam
Reklam
Özgün

Bağ-Kur ile SGK prim günü eşitleniyor

Bağ-Kur ile SGK arasındaki gün farkı eşitlendi mi? Bağ-Kur’da emeklilik gün sayısı düşüyor mu? sorusu emeklilik gün sayısına gelen yeni düzenlemeyle gündeme geldi. Binlerce esnafı yakından ilgilendiren müjde hakkında açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Peki SGK ile Bağ-Kur prim günü eşitlendi mi? Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısı kaç oldu? İşte detaylar.

12:47 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
SGK ile Bağ-Kur prim günü eşitlenecek mi? Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısı kaç olacak?

SGK ile Bağ-Kur prim günü eşitlenecek mi? Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısı kaç olacak?

Milyonların insanın beklediği EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci müjde küçük esnaflara geldi. Bağ-Kur’lular için gerekli olan emeklilik gün sayısında yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda Bağ-Kur ile SGK arasındaki gün farkı eşitlenecek. İşte detaylar.

SGK İLE BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ EŞİTLENECEK Mİ? BAĞ-KUR EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI KAÇ OLACAK?


Milyonlarca esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lılarla eşitlenecek. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in müjdesini verdiği küçük esnafı daha az primle emekli edecek modele ilişkin reforma son şekli verildikten sonra yasa teklifi haline getirilecek.


Bu sayede Bağ-Kur'lular 9 bin prim günü yerine 7 bin 200 günde emekli olabilecek. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 1800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak.


EMEKLİLİK AÇISINDAN BAĞ-KUR İLE SGK ARASINDAKİ FARKLAR NELER?


2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.


Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.


SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.


Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.



#SGK
#Bağ-kur
#Vedat Bilgin
#prim günü
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.