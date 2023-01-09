Özgün Sherlock Holmesun dedesi İzmirde çıktı Başbakanlar sanatçılar ve tasarımcıların ailelerinin kökeni Türkiyeye dayanıyor
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‘Sherlock Holmes’un dedesi İzmir’de çıktı: Başbakanlar sanatçılar ve tasarımcıların ailelerinin kökeni Türkiye’ye dayanıyor

Sherlock Holmes, Doktor Strange gibi karakterlere hayat veren dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in büyük büyük dedesinin uzun yıllar Buca’da konsolosluk görevi yaptığı, Cumberbatch Ailesi’nin bir ferdinin mezarı da yine Buca ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Sherlock Holmes’un dedesi İzmir’de çıktı: Başbakanlar sanatçılar ve tasarımcıların ailelerinin kökeni Türkiye’ye dayanıyor
Benedict Cumberbatch.

İzmir’de yaşayan İngiltere kökenli Ievanten Andrew Simes’ın yaptığı araştırmalar, farklı sektörlerden dünyaca ünlü pek çok ismin köklerinin İzmir’e dayandığını ya da atalarının yolunun İzmir’le kesiştiğini gösteriyor. Eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur, Oscar’lı oyuncu Audrey Hepburn ve Mini Cooper’ın tasarımcısı Alec Issigonis’in kökleri de İzmir’e dayanıyor.

DAVET EDİLDİ

Oyuncu ile iletişime geçtiklerini ve kendisinin bu bilgiden haberdar olduğunu söyleyen Simes, Benedict Cumberbatch’in İzmir Buca’yı ziyaret etme planı olduğunu kaydetti. Mezar taşında Robert Carlton Cumberbatch’in 16 Temmuz 1855 yılında doğduğu ve 24 Mayıs 1868’de öldüğü yazıyor.

KONSOLOS OLARAK GÖREV YAPMIŞ

Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch’in ise 1864’te İzmir’e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca’da yaşadığını belirten Andrew Simes, Robert William Cumberbatch’in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch’in mezarının da İzmir Buca’da bulunan kilise bahçesinde olduğunu kaydetti.

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