Şifa duası Arapça ve Türkçe okunuşu! Şifa duası nasıl yapılır?

Dünyanın salgın hastalıkla boğuştuğu bu günlerde hastalığa yakalananlar, doktor tedavisiyle birlikte Allah'tan yardım ve şifa istemektedirler. Allah'ın isimlerinden birisi de şifa veren mutlak ilah manasına gelen Eş-Şafi'dir. İşte şifa duası Arapça ve Türkçe okunuşu ve manası.

ŞiFA DUASI NASIL YAPILIR?

Şifa Duası:

"Ey Allah'ım Ey İnsanların Rabbbi! Bu hastalığı gider, şifa ver, şifa veren ancak Sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Oyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın."

Şifa Duası Okunuşu: Bedende Bir Ağrı / Sancı Hissedince

1. Elini vucudundaki ağrıyan (yerin) üzerine koy ve üç (3) kere ;

üzerine koy ve üç kere ; بسم الله (Bismillah)

“Allahın Adıyla” dedikten sonra yedi (7) kere ;

أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحاَذِرُ

(Eûzu billâhi ve kudratihi min şerri mâ ecidu ve uhaaziru)

(Muslim, 4 / 1728; 67 / 2202 ; Muvatta, Ayn, 9,2, 942; Ebu Davud, Tıb, 19, 389; Timizi, Tıb, 29, 2081)

2. Osman ibn-i As (radıyallahu anh) ‘den rivayetimize göre, “Kendisi vucudunda duyduğu bir acıyı Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘e şikâyet etti.

‘den rivayetimize göre, “Kendisi vucudunda duyduğu bir acıyı Rasulullah ‘e şikâyet etti. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ona:

ona: – Elini ağrıyan yere koy, üç defa: بِسْمِ اللهِ (Bismillah) ve yedi defa:

ve yedi defa: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحاَذِرُ

(Eûzu billâhi ve kudratihi min şerri mâ ecidu ve uhaaziru)

(“Bedenimde çekmekte olduğum şu hastalığın şerrinden Allah’ın izzet ve kudretine sığınıyorum”) diyecektim. Bunu birçok kereler yaptım. Allah Teâla hazretleri benden hastalığı giderdi. Bunu ehlime ve başkalarına söylemekten hiç geri kalmadım.”

(Muslim, 4 / 1728; 67 / 2202 ; Muvatta, Ayn, 9,2, 942; Ebu Davud, Tıb, 19, 389; Timizi, Tıb, 29, 2081)

Eş- Şafi Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlamı:

Şifa veren, yardım eden.

Tüm şifaların kaynağı Allah'tır. Allah, hastalıkları ve musibetleri kulunu sınamak için gönderir. Kul sabır ve sebat gösterip her şeyin yaratıcıdan geldiğine iman etmelidir.

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İkinci Anlamı:

Kötülükleri, belaları, hastalıkları def eden. Salim ve muhkem kılan.

Beden bize emanettir ve onda ortaya çıkan hastalıklar birer imtihan vesilesidir. Allah, hiçbir kuluna kaldırabileceğinden daha büyük sorumluluk yüklemez. O kuluna musallat olan musibetleri def eder, hastaları iyileştirir ve kötülükleri yok eder.