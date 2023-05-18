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Siirt seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 Siirt seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 207.165 seçmenin olduğu Siirt’te 745 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 173.573 oyun 165.511’i geçerli sayıldı. Siirt’te seçime katılım oranı % 83,8 oldu. Seçim sonuçlarına göre Siirt’te kazanan 3 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Siirt’te hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Siirt milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Siirt seçim sonuçlarına göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

11:04 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Siirt seçim sonuçları

Siirt seçim sonuçları

Siirt seçim sonuçları, 14 Mayıs Genel Seçim ve
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Siirt’te seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Siirt seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonuçları, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Siirt 3 milletvekili gönderen Siirt seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

Siirt 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

  • Siirt 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 56.3 oranında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken, Siirt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 41,5 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Siirt’te aldığı oy oranı ise % 1.6 oldu.

Siirt milletvekili seçim sonuçları 2023

  • Siirt 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti oyların % 46.7’sini alırken AK Parti % 36 oranında oya sahip oldu. Siirt’te CHP % 7.8, MHP % 3.9, İYİ Parti % 1.5, Yeniden Refah Partisi % 1.2, Zafer oranında oy aldı.

Siirt’te kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Tuncer Bakırhan Yeşil Sol Parti
  • Sabahat Erdoğan Sarıtaş Yeşil Sol Parti
  • Mervan Gül AK Parti

AK PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

MERVAN GÜL

FEYZİ SEVGİLİ

LOKMAN ÖZCAN

CHP SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

UMUT DAYANAN

DENİZ ACAR

MEHMET ZAKİR

İYİ PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

TUBA SOLMAZ

SERVET TARDUŞ

ABDULMECİT NAS

MHP SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

NECDET KAYRA

İSMAİL KESKİN

OKAN IŞIKTAŞ

2018 Siirt Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Siirt cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 49,2’sini alırken, Siirt Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42,8’ini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 5,6’sını, Meral Akşener oyların yüzde 1,4’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

2018 Siirt milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Siirt Cumhur İttifakı oy oranı % 42,5 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Siirt oy oranı yüzde 5,1’ini aldı. HDP Siirt’te 2 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi: Siirt’te kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Siirt milletvekilleri şunlardır:

  1. Meral Danış Beştaş (HDP)
  2. Sıdık Taş (HDP)
  3. Osman Ören (AK Parti)

2018 Siirt’te hangi parti ne kadar oy aldı?

Siirt 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. HDP % 51,1
  2. AK Parti % 39
  3. MHP % 3,5
  4. CHP % 2,5
  5. İYİ Parti % 1,6

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.


Amasya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları
Amasya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları

2023 Amasya seçim sonuçları sorgulanıyor. YSK yayın yasağını kaldırdı. Amasya seçim sonuçları 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim sonuçları kapsamında açıklanıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçen yarışta, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı belli oluyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Amasya’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Amasya milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Amasya seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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