Siirt seçim sonuçları
Siirt seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Siirt seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.
2023 Siirt Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Siirt cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.
AK PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
MERVAN GÜL
FEYZİ SEVGİLİ
LOKMAN ÖZCAN
CHP SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
UMUT DAYANAN
DENİZ ACAR
MEHMET ZAKİR
İYİ PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
TUBA SOLMAZ
SERVET TARDUŞ
ABDULMECİT NAS
MHP SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
NECDET KAYRA
İSMAİL KESKİN
OKAN IŞIKTAŞ
2018 Siirt Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Siirt cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 49,2’sini alırken, Siirt Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42,8’ini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 5,6’sını, Meral Akşener oyların yüzde 1,4’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.
2018 Siirt milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları
Siirt Cumhur İttifakı oy oranı % 42,5 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Siirt oy oranı yüzde 5,1’ini aldı. HDP Siirt’te 2 milletvekili çıkardı.
2018 seçimi: Siirt’te kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Siirt milletvekilleri şunlardır:
- Meral Danış Beştaş (HDP)
- Sıdık Taş (HDP)
- Osman Ören (AK Parti)
2018 Siirt’te hangi parti ne kadar oy aldı?
Siirt 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- HDP % 51,1
- AK Parti % 39
- MHP % 3,5
- CHP % 2,5
- İYİ Parti % 1,6
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.