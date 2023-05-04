Siirt 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 28. Dönem Milletvekili Genel

i AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin de aralarında olduğu 24 siyasi parti yarışacak. Seçime sayılı günler kala en son gerçekleşen Siirt cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki oy oranları sorgulanır oldu. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Siirt ilinin 2 milletvekili HDP, 1 milletvekili ise AK Parti kazandı. Bu seçime katılım %84,05 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Siirt