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Siirt'te okullar tatil mi?
Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yol açılarak araçların ilerlemesi sağlandı.Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle, kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Şirvan ilçesine bağlı Maden köy yolunda, sabah saatlerinde bazı araçlar yollarda kaldı. Bölgede İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol açılarak araçların ilerlemesi sağlandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde eğitime iki gün ara verildi. Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması şöyle:"Şirvan ilçemiz ve köylerimizde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle, ilçe merkezi dışında bulunan tüm köylerimizde eğitime iki gün süre ile (Pazartesi ve Salı) ara verilmiştir. Kamuoyuna ilgi ile duyurulur."