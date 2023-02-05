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Siirt’te okullar tatil mi?

Siirt Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü Şirvan’da okulların tatil edildiğini duyurdu.

17:13 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Siirt'te okullar tatil mi?

Siirt'te okullar tatil mi?

Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yol açılarak araçların ilerlemesi sağlandı.Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle, kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Şirvan ilçesine bağlı Maden köy yolunda, sabah saatlerinde bazı araçlar yollarda kaldı. Bölgede İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol açılarak araçların ilerlemesi sağlandı.

Siirt Şirvan’da okullar tatil mi?

Siirt'in Şirvan ilçesinde eğitime iki gün ara verildi. Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması şöyle:"Şirvan ilçemiz ve köylerimizde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle, ilçe merkezi dışında bulunan tüm köylerimizde eğitime iki gün süre ile (Pazartesi ve Salı) ara verilmiştir. Kamuoyuna ilgi ile duyurulur."


Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ arsa Siirt, Iğdır, Tunceli kura sonuçları, bu illerin sosyal konutlar için hak sahiplerinin belli olmasından sonra sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde 1 milyon 177 bin 56 kişi arsa için, 73 bin 135 kişi iş yeri için başvuru yaptı'' açıklamasında bulundu. Siirt’te 5000, Iğdır’da 3 bin 500 ve Tunceli’de bin 250 konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Siirt arsa kuraları 2 Şubat'ta çekilecek. Iğdır ve Tunceli müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Siirt, Iğdır, Tunceli arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.


#siirt
#siirt kar tatili
#siirt valiliği
1 saat önce
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Siirt’te okullar tatil mi?
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