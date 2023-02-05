TOKİ arsa Siirt, Iğdır, Tunceli kura sonuçları, bu illerin sosyal konutlar için hak sahiplerinin belli olmasından sonra sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde 1 milyon 177 bin 56 kişi arsa için, 73 bin 135 kişi iş yeri için başvuru yaptı'' açıklamasında bulundu. Siirt’te 5000, Iğdır’da 3 bin 500 ve Tunceli’de bin 250 konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Siirt arsa kuraları 2 Şubat'ta çekilecek. Iğdır ve Tunceli müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Siirt, Iğdır, Tunceli arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.