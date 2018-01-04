Siirt’te taşerondan kadroya geçenler için tören düzenlendi

Siirt haberleri: Siirt Belediyesi bünyesinde taşeron olarak çalışan işçiler, düzenlenen törenle imzalarını attı. Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, kendilerine bir takvimin verildiğini ve bunu en hızlı şekilde yapacaklarını belirterek, 600 civarında işçinin başvuru yapmasını beklediklerini ifade etti.

Siirt Belediyesi bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmaları için tören düzenlendi. Belediye binasında düzenlenen törende konuşan Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, “Bugün çok mutluyum. Bugün çalışan kardeşlerimizin heyecanlarını başvuru esnasında birkaç gündür görmeye başladık. İnşallah bizler içinde çalışanlar içinde çok olumlu ve güzel bir gelişme taşeron üzerinden çalışan kardeşlerimizin kadroya geçmesi açıkçası ilk belediye başkan görevini dev aldığımızda belediyemizde yedi tane farklı müdürlüklerde arkadaşlarımızın çalıştığını gördüm. İdare açısından da zor kim nerde çalışıyor temizlik işlerinde çalışan bir kardeşimiz fen işlerinde çalışıyor. Bunları toparlamakta gerçekten zorluk çekmiştir. Ama şuan bütün sıkıntılardan idare olarak biz kurtuluyoruz. Hem de çalışan kardeşlerimiz kadroya geçmiş oluyorlar hem bizler için hem çalışanlar için huzur ve güven kaynağı bu. Emeği geçen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına Hükümetimize, Bürokratlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Süreç en hızlı şekilde devam ediyor. Bize bir takvim verildi. Biz bunu en hızlı bir şekilde sonlandıracağız. Şuan bizim beklentimiz 600 civarında işçinin başvuru yapmasıdır” dedi.





Belediyede 7 yıldır işçi olarak çalışan Nizamettin Tekin, "Taşeron işçisi olarak belediyede 7 yıldır hizmet etmekteyim. Allah Devletimizden razı olsun. Bugün kadroya alındık. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.