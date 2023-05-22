Sinan Oğan kimi destekleyecek ve Sinan Oğan kararını ne zaman açıklayacak soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmeninin tutumu kilit hale gelen ATA İttifakı ve adayı Sinan Oğan’ın seçmeninin desteğini alabilmek için harekete geçti. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la görüşürken, bu görüşmeden birkaç saat sonra sürpriz bir hamle yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğan’la, Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde bir araya geldi.

Sinan Oğan ikinci tur karanını ne zaman açıklayacak?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından 11 maddelik bir paylaşımda bulundu. Savundukları ilkelerle farkındalık oluşturduklarına vurgu yapan Oğan, "Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik" dedi. İkinci turda hangi adayı destekleyeceği merakla beklenen Oğan'ın paylaşımında "Pazartesi" etiketini kullanması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip,… — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 21, 2023

Numan Kurtulmuş ile Ümit Özdağ görüşecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirecek.

Sinan Oğan, Erdoğan’ı mı destekleyecek?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HaberTürk ekranlarında Kürşad Oğuz, Serap Belet ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Çelik, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.1 oy alan ve ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan ile ilgili de konuştu.

Çelik, "Sayın Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanımız arasında görüşme kendi aralarında gerçekleşti. Gayet olağan bir görüşme. Kendileri bir açıklama yapmadan biz bir şey söylemeyiz. Sinan Bey Pazartesi açıklama yapacak. Biz sandık sandık oylara bakarız. Sayın Oğan'ın oy aldığı tek vatan, tek bayrak siyasetlere çok yakın bir kitle olduğunu görüyoruz. Oğan'a oy veren kitlenin Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü siyasete çok daha yakın, benimseyen bir kitle olduğunu görüyoruz. Karşımızdaki ittifakın savrulduğu konulara karşı daha uzak ve karşıdan yaklaşımların olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii ki herkesin kendi takdiri. Pazartesi'yi bekleyeceğiz.

Siyasi değerlendirme, müzakere, pazarlık başka şeyler, pazarlığı kendinize yakın olanlarla, müzakereyi daha dışındaki insanlarla yaparsınız. Pazarlık meselesi hiçbir zaman ne Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına ne AK Parti'ye ne Cumhur İttifakı'na uygun değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız prensipler üzerinden yürüyor. Bunlarla yakınlık ortak alan oluşturulduğunda zaten bir araya geliyorsunuz." dedi.

ATA İttifakı dağıldı mı?

İkinci turda ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceği merak konusuyken beklenmedik bir karar açıklandı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir." ifadelerini kullandı. Vecdet Öz, "Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım." dedi.

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan yüzde kaç oy aldı?

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı.

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Sinan Oğan yüzde kaç oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı?

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.



