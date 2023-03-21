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Şırnak teravih vakitleri 2023

Şırnak 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Şırnak teravih namazı saat kaçta? 2023 Şırnak yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

12:26 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Şırnak teravih saati

Şırnak teravih saati

Şırnak 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Şırnak yatsı ezanı ve Şırnak teravih namazı vakitleri haberimizde.

ŞIRNAK YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Şırnak teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Şırnak yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Şırnak imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TERAVİH NAMAZI NEDEN KILINIR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervİha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resül-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat halinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhari, Salatü’t-teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Salatü’t-Teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek sevap olarak sayılır. Bu dinlenmelerde la ilahe illallah ve salavat ile meşgul olunması tavsiye edilir.



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39 dakika önce
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