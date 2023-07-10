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Sivas'ta kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika Sivas haberleri: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralanan D.B. (20), Ö.B. (10) ve F.B. (43) ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. İşte detaylar.

16:34 . 10/07/2023 Monday
Yeni Şafak
SİVAS HABERLERİ | Şarkışla'da vinçle çarpışan araçtaki baba-oğul öldü, 4 kişi yaralandı

SİVAS HABERLERİ | Şarkışla'da vinçle çarpışan araçtaki baba-oğul öldü, 4 kişi yaralandı

'ın Şarkışla ilçesinde vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bayram Bilici (45) ile oğlu Onur Bilici (12) öldü, 4 kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 14.30 sıralarında Şarkışla-Kayseri Pınarbaşı yolu Cemel beldesi kavşağında meydana geldi. Halit Karahan yönetimindeki 58 FR 033 plakalı vinç ile Bayram Bilici idaresindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Bilici ile yanında bulunan oğlu Onur Bilici olay yerinde hayatını kaybetti, yanlarında bulunan Fatma Bilici (43), Dilek Bilici (20) ve Ömer Bilici (10) ile vinç sürücüsü Halit Karahan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Sivas
#Şarkışla
#Pınarbaşı yolu
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