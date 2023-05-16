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Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

2023 Sivas seçim sonuçları sorgulanıyor. Sivas seçim sonuçları 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim sonuçları kapsamında belli oldu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, ATA ile Özgürlük ve Emek İttifakı seçmenlerin karşısına çıktı. YSK verilerine göre Sivas 5 milletvekilini Meclis’e gönderdi. Peki, 2023 seçinde Sivas'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Sivas milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Akıncılar, Divriği, Doğanşar, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

11:52 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Sivas seçim sonuçları

Sivas seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve
için 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, 14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Saat 18.00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte seçim sonuçlarına ilişkin veriler de belli olmaya başladı. Seçim sonuçlarının kesin olmayan sonuçları belli olmasıyla birlikte 2023 Sivas seçim sonuçları sorgulanıyor. İşte Sivas seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

2023 seçimleri Sivas seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Sivas cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte kesin olmayan sonuçlar da belli oldu.

  • 14 Mayıs 2023 Sivas Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan % 69,4 oy oranına sahip olurken, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı % 24,3'te kaldı. Sinan Oğan Sivas’ta oyların % 6,1’ini aldı.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ile Sivas’ta kazanan milletvekilleri

  • Abdullah Güler - AK Parti
  • Hakan Aksu - AK Parti
  • Rukiye Toy - AK Parti
  • Ulaş Karasu - CHP
  • Ahmet Özyürek - MHP
14 Mayıs 2023 milletvekili seçimi için partilerin milletvekili adayları
şunlar olmuştu.

AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Abdullah Güler

2- Hakan Aksu

3- Rukiye Toy

4- Rüstem Yüce

5- Serdar Öksüm

CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ulaş Karasu

2. Serdar İnce

3. Servecan Kaya

4. Lütfi Görkem

5. Bahattin Yavuz

İYİ PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Celal Dağgez

2- Ahmet Bozdoğan

3- Serap Bozpolat Ayan

4- Merve Yıldız Yaray

5- Tolga Say

MHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AHMET ÖZYÜREK

2 İLKER İPEK

3 KENAN ÇARBOĞA

4 MURAT SEVİNÇ

5 BAHADIR GÖKMEN

MEMLEKET PARTİSİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mustafa Saçlı

2- Enes Bahşi

3- Fatih Büyükyağmur

4- Ahmet Selim Bıyık

5- Uğur Turan

2018 Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 72’sini alırken, Muharrem İnce Sivas Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 19,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6,1’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

2018 Sivas milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Sivas oy oranı
% 73,7 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 23,8’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Sivas'ta hangi parti ne kadar oy aldı?

  • AK Parti % 54.7
  • MHP % 19
  • CHP % 15,2
  • İYİ Parti % 6,8
  • HDP % 2,2

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Sivas yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin oyların % 4935’ini alırken, BBP adayı Doğan Ürgüp ise oyların % 36,45’inin aldı.

2019 Sivas İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 44,66
  2. BBP % 21,38
  3. CHP % 14,32
  4. MHP % 14,32
  5. İYİ Parti % 2,10

Sivas ilçeleri hangileri?

Sivas iline bağlı ilçelere şunlardır:

  1. Akıncılar
  2. Altınyayla
  3. Divriği
  4. Doğanşar
  5. Gemerek
  6. Gölova
  7. Gürün
  8. Hafik
  9. İmranlı
  10. Kangal
  11. Koyulhisar
  12. Suşehri
  13. Şarkışla
  14. Ulaş
  15. Yıldızeli
  16. Zara

Sivas kaç milletvekili çıkarıyor?

Sivas İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili göndermektedir.

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

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Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları