Sivas seçim sonuçları
2023 seçimleri Sivas seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Sivas cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte kesin olmayan sonuçlar da belli oldu.
- 14 Mayıs 2023 Sivas Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan % 69,4 oy oranına sahip olurken, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı % 24,3'te kaldı. Sinan Oğan Sivas’ta oyların % 6,1’ini aldı.
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ile Sivas’ta kazanan milletvekilleri
- Abdullah Güler - AK Parti
- Hakan Aksu - AK Parti
- Rukiye Toy - AK Parti
- Ulaş Karasu - CHP
- Ahmet Özyürek - MHP
AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Abdullah Güler
2- Hakan Aksu
3- Rukiye Toy
4- Rüstem Yüce
5- Serdar Öksüm
CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ulaş Karasu
2. Serdar İnce
3. Servecan Kaya
4. Lütfi Görkem
5. Bahattin Yavuz
İYİ PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Celal Dağgez
2- Ahmet Bozdoğan
3- Serap Bozpolat Ayan
4- Merve Yıldız Yaray
5- Tolga Say
MHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 AHMET ÖZYÜREK
2 İLKER İPEK
3 KENAN ÇARBOĞA
4 MURAT SEVİNÇ
5 BAHADIR GÖKMEN
MEMLEKET PARTİSİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Mustafa Saçlı
2- Enes Bahşi
3- Fatih Büyükyağmur
4- Ahmet Selim Bıyık
5- Uğur Turan
2018 Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 72’sini alırken, Muharrem İnce Sivas Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 19,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6,1’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.
2018 Sivas milletvekili genel seçim sonuçları
2018 Sivas'ta hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 54.7
- MHP % 19
- CHP % 15,2
- İYİ Parti % 6,8
- HDP % 2,2
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Sivas yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin oyların % 4935’ini alırken, BBP adayı Doğan Ürgüp ise oyların % 36,45’inin aldı.
2019 Sivas İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 44,66
- BBP % 21,38
- CHP % 14,32
- MHP % 14,32
- İYİ Parti % 2,10
Sivas ilçeleri hangileri?
Sivas iline bağlı ilçelere şunlardır:
- Akıncılar
- Altınyayla
- Divriği
- Doğanşar
- Gemerek
- Gölova
- Gürün
- Hafik
- İmranlı
- Kangal
- Koyulhisar
- Suşehri
- Şarkışla
- Ulaş
- Yıldızeli
- Zara
Sivas kaç milletvekili çıkarıyor?
Sivas İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili göndermektedir.