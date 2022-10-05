Sivasspor - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor sahasında oynayacağı Ballkani mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 24 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 24 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 44 gole engel olamadı.
SİVASSPOR - BALLKANİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Sivasspor - Ballkani maçı 6 Ekim Perşembe saat 19:45’de oynanacak.
SİVASSPOR - BALLKANİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Ballkani maçı EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından saat 19:45'de naklen yayınlanacak.