Sivasspor - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz DG Sivasspor Kosova ekibi Ballkani’yi konuk edecek. Grup lideri Slavia Prag'la aynı puanı paylaşan Sivasspor’un 4 puanı bulunuyor. Rakibi Ballkani ise 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Peki Sivasspor - Ballkani maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar.

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