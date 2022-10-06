Özgün Sivasspor - Ballkani maçı saat kaçta? Nereden izlenir?
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Sivasspor - Ballkani maçı saat kaçta? Nereden izlenir?

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz DG Sivasspor Kosova ekibi Ballkani’yi konuk edecek. Grup lideri Slavia Prag'la aynı puanı paylaşan Sivasspor’un 4 puanı bulunuyor. Rakibi Ballkani ise 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Peki Sivasspor - Ballkani maçı saat kaçta? Nereden izlenir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor - Ballkani maçı saat kaçta? Nereden izlenir?
Sivasspor

Sivasspor sahasında oynayacağı Ballkani mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 24 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 24 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 44 gole engel olamadı.

SİVASSPOR - BALLKANİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Ballkani maçı 6 Ekim Perşembe saat 19:45’de oynanacak.

SİVASSPOR - BALLKANİ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Sivasspor - Ballkani maçı EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından saat 19:45'de naklen yayınlanacak.

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