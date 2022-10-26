Özgün Sivasspor - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu
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Sivasspor - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu

UEFA Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında temsilcimiz Sivasspor çok önemli bir maça çıkacak. Evinde CFR Cluj’u konuk edecek Sivasspor’da hedef mutlak galibiyet. Grupta 2 takımında 7 puanı bulunuyor. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Peki Sivasspor - CFR Cluj maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu
Sivasspor CFR Cluj

UEFA Konferans Ligi'nde yarın akşam nefes kesecek karşılaşmalara konuk olacağız. Temsilcimiz Sivasspor liderlik yarışında CFR Cluj ile karşı karşıya gelecek. Ülke puanı sıralamasını da etkileyecek olan maçtan Sivasspor 3 puanla ayrılmak istiyor.

MUHTEMEL 11’LER

Sivasspor

Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Ulvestad, Keita, Njie, Gradel, Sabia, Yatabare

CFR Cluj

Scuffet, Manea, Kolinger, Matias, Camora, Deac, Petrila, Boateng, Muhar, Malele, Yeboah

SİVASSPOR - CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - CFR Cluj maçı 27 Ekim Perşembe akşamı saat 20:00’de başlayacak.

SİVASSPOR - CFR CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sivasspor - CFR Cluj maçı EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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