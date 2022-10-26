Sivasspor - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu UEFA Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında temsilcimiz Sivasspor çok önemli bir maça çıkacak. Evinde CFR Cluj’u konuk edecek Sivasspor’da hedef mutlak galibiyet. Grupta 2 takımında 7 puanı bulunuyor. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Peki Sivasspor - CFR Cluj maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar.

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