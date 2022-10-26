Sivasspor - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu

UEFA Konferans Ligi'nde yarın akşam nefes kesecek karşılaşmalara konuk olacağız. Temsilcimiz Sivasspor liderlik yarışında CFR Cluj ile karşı karşıya gelecek. Ülke puanı sıralamasını da etkileyecek olan maçtan Sivasspor 3 puanla ayrılmak istiyor.
MUHTEMEL 11’LER
Sivasspor
Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Ulvestad, Keita, Njie, Gradel, Sabia, Yatabare
CFR Cluj
Scuffet, Manea, Kolinger, Matias, Camora, Deac, Petrila, Boateng, Muhar, Malele, Yeboah
SİVASSPOR - CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor - CFR Cluj maçı 27 Ekim Perşembe akşamı saat 20:00’de başlayacak.
SİVASSPOR - CFR CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sivasspor - CFR Cluj maçı EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.