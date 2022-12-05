Özgün Sivasspor - Liepaja maçı neden oynanmadı?
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Sivasspor - Liepaja maçı neden oynanmadı?

Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla oyuncularını zinde tutmaya çalışıyor. Sivasspor ile Liepaja hazırlık maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu. Gelen son dakika haberine göre, Sivasspor’un bugün FK Liepaja ile oynaması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor - Liepaja maçı neden yoktu, maç niye oynanmadı?
Sivasspor FK Liepaja maçı

DG Sivasspor’un bugün FK Liepaja ile oynaması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. Sivasspor, Katar’da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kırmızı-beyazlılar, kamptaki ikinci hazırlık maçında bugün Letonya Ligi ekibi FK Liepaja ile karşı karşıya gelecekti.

Müsabaka öncesi kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın iptal edildiği duyuruldu.

UEFA ve FIFA izinlerinin alınamamasından dolayı iptal edilen mücadelede ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “DG Sivasspor’umuz ile FK Liepaja arasında saat 12.00’da oynanması gereken hazırlık maçı, misafir takımın bağlı olduğu federasyon tarafından izin yazıları Türkiye Futbol Federasyonu’na ibraz edilmemiştir. Buna bağlı olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA ve FIFA izinlerinin alınamamasından dolayı mücadelenin oynanmasına izin verilmemiştir.”

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