Özgün Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası finalistinin belli olacağı mücadelenin ayrıntıları merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor arasındaki rövanş maçı ne zaman saat kaçta yapılacak? Sivasspor ile Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı mı yayınlanacak? Sivasspor Alanyaspor mücadelesinde ilk 11 belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Alanyaspor maçı ilk 11ler!
Sivasspor Alanyaspor maçı

İlk maçta rakibini deplasmanda 2-1 yenen Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Alanyaspor’u konuk edecek. Merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı Sivasspor Alanyaspor maçının ardından belli olacak.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile final bileti için karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.30’da oynayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Sivasspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut, Emre, Novais, Efecan, Candeias, Diedhiou

Sivasspor'da 2 eksik

Sivasspor’da zorlu mücadele öncesinde Leke James sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İlk maçta ikinci sarıda kırmızı kartla cezalandırılan Yatabare de bu kritik maçta oynamayacak.

Alanyaspor'da Serkan yok

Alanyaspor cephesinde tedavisi devam eden kaleci Serkan Kırıntılı dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Akdeniz ekibi, zorlu deplasmana tam kadro bir şekilde geldi.





Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?
ÖZGÜN
Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?
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