Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

İlk maçta rakibini deplasmanda 2-1 yenen Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Alanyaspor’u konuk edecek. Merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı Sivasspor Alanyaspor maçının ardından belli olacak.
SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile final bileti için karşı karşıya gelecek.
Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.30’da oynayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?
Sivasspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut, Emre, Novais, Efecan, Candeias, Diedhiou
Sivasspor'da 2 eksik
Sivasspor’da zorlu mücadele öncesinde Leke James sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İlk maçta ikinci sarıda kırmızı kartla cezalandırılan Yatabare de bu kritik maçta oynamayacak.
Alanyaspor'da Serkan yok
Alanyaspor cephesinde tedavisi devam eden kaleci Serkan Kırıntılı dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Akdeniz ekibi, zorlu deplasmana tam kadro bir şekilde geldi.