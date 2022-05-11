Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası finalistinin belli olacağı mücadelenin ayrıntıları merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor arasındaki rövanş maçı ne zaman saat kaçta yapılacak? Sivasspor ile Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı mı yayınlanacak? Sivasspor Alanyaspor mücadelesinde ilk 11 belli oldu mu? İşte detaylar...

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