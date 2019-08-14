Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman?
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Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman?

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman? İşte maç günü ve saatine dair ayrıntılar.

Haber Merkezi AA
Arşiv.

Arşiv.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından, yarı sahada oynanan çift kale maçla devam etti. Futbolcular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Adalesinde çekme olan Mustapha Yatabare, idmanı yarıda bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

  • Sivasspor Beşiktaş maçı 17 Ağustos 2019 cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.


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