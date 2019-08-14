Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman?

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından, yarı sahada oynanan çift kale maçla devam etti. Futbolcular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Adalesinde çekme olan Mustapha Yatabare, idmanı yarıda bıraktı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
- Sivasspor Beşiktaş maçı 17 Ağustos 2019 cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.
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