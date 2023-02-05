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Sivasspor-Beşiktaş maçı
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük ve ekibinin bazı kararları tartışmaları da beraberinde getirdi. Beşiktaş'ın Süper Lig’deki 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Kartal, ligde Galatasaray deplasmanında aldığı yenilgiden sonra oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Beşiktaş, söz konusu süreçte Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u yenerken, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile de berabere kalmıştı.
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Trio ekibi, Sivasspor - Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Lale Orta'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine geçişi sonrası FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel'in katılımıyla yazarımız Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'ın da yorumladığı Sivasspor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları...
7. dakikada Necip Uysal'ın Jordy Caicedo'ya müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: İlginç bir pozisyon olarak gördüm maç oynanırken. Niye öyle? Necip, topu ayağından fazla açınca ayağı çime takılıyor. Sonra yine topla oynama gayreti içerisine girip ikinci hamleyi yapıyor fakat istemsiz bir şekilde diziyle oyuncu arasında bir çarpışma oluyor. Bir başka gözle bunu faul olarak algılasa bariz gol şansı kaçtı diye düşünülebilir ama Necip'in amacında top oynamak var. Ayağı çime takılıyor sonra kendini toparlayıp topa da uzanmaya çalışıyor ve bunu başarıyor fakat dizi rakibine geliyor. Bence hakemin devam kararı doğru.
Seçim Demirel: Ben de aynı fikirdeyim. Kesinlikle Necip'in niyeti burada topla oynamak ama bir şanssızlık yaşıyor. Ayağı takılıyor ve aslında istemsiz bir harekette bulunuyor. O yüzden de devam kararı doğru.
18. dakikada Max Gradel'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Şimdi burada iki yere bakmak lazım. Üstte elle bir bloklama, aşağıda da acaba ayaklarda bir şey var mı? Ben pozisyona baktığımda oyuncunun elini sadece rakibinin karnına doğru koyduğunu görüyorum. Burada etkili bir tutma görmüyorum. Hücum oyuncusu isteseydi çok kolay bir şekilde ondan kurtulup devam edebilirdi. Aşağıya baktığımda da siyahlı oyuncunun değil tam tersine kırmızılı oyuncunun ayağını taktığını görüyorum. O yüzden ben, burada hakemin devam kararını destekliyorum."