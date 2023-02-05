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Beşiktaş, Sivas’tan eli boş döndü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Maçın 23.dakikasında Demir Grup Sivasspor Samu Saiz'in attığı gol ile Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Maçın hakemi Zorbay Küçük ve ekibinin bazı kararları tartışılmaya devam ediyor. Demir Grup Sivasspor puanını 24'e yükseltirken, Beşiktaş haftayı 39 punla kapatıyor. Sivasspor Beşiktaş maçının geniş özetini gollerini ve önemli anlarını izle. Sivasspor Beşiktaş Maç özeti.

10:20 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sivasspor-Beşiktaş maçı

Sivasspor-Beşiktaş maçı

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük ve ekibinin bazı kararları tartışmaları da beraberinde getirdi. Beşiktaş'ın Süper Lig’deki 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Kartal, ligde Galatasaray deplasmanında aldığı yenilgiden sonra oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Beşiktaş, söz konusu süreçte Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u yenerken, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile de berabere kalmıştı.

Sivasspor Beşiktaş maç özeti

Sivasspor - Beşiktaş maçı özeti

  • 19. dakikada Sivasspor penaltı bekledi. Karar, devam.
  • 23. dakikada Samu Saiz'in golüyle Sivasspor, Beşiktaş karşısında öne geçti. Samu Saiz'in şutu direkten ağlarla buluştu. 1-0
  • 30. dakikada Aboubakar kaleci Ali Şaşal'ı geçti ancak golü kaçırdı. Çaprazdan şutunda top yan ağlara gitti.
  • 35. dakikada Sivasspor'da Caicedo sakatlandı. Oyuna devam edemedi. Polonyalı santrfor Angielski oyuna girdi.
  • 45. dakikada Beşiktaş penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük devam dedi.
  • 45+5. dakikada Beşiktaş'ta sarı kart gören Masuaku, Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.
  • 50. dakikada Sivasspor penaltı bekledi. Zorbay Küçük, VAR'a gitti. Zorbay Küçük, "Penaltı yok. Pozisyon öncesi ofsayt." dedi.
  • 58. dakikada Sivasspor'da Caner Osmanpaşa sakatlandı. Devam edemedi.
  • 64. dakikada Masuaku ve Kevin Nkoudou'nun yerine Umut Meraş ve Jackson Muleka oyuna girdi.
  • 73. dakikada Aboubakar'ın şutu etkisiz kaldı. Beşiktaş, Sivasspor maçında 73 dakikada 3 şut çekti. 3 şut da Aboubakar'dan geldi. İsabetsiz.
  • 75. dakikada Amir Hadziahmetovic'in gelişine şutu auta gitti.
  • 77. dakikada Beşiktaş'ta Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin oyuna girdi.
  • 84. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Kaleci Ali Şaşal kornere gönderdi.
  • 90. dakikada Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine Ghezzal'ı oyuna aldı. Ghezzal 3,5 ay sonra kaptanlık pazubandıyla sahalara döndü.

Sivasspor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Trio ekibi, Sivasspor - Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Lale Orta'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine geçişi sonrası FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel'in katılımıyla yazarımız Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'ın da yorumladığı Sivasspor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları...

Sivasspor-Beşiktaş maçı tartışmalı pozisyon

7. dakikada Necip Uysal'ın Jordy Caicedo'ya müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: İlginç bir pozisyon olarak gördüm maç oynanırken. Niye öyle? Necip, topu ayağından fazla açınca ayağı çime takılıyor. Sonra yine topla oynama gayreti içerisine girip ikinci hamleyi yapıyor fakat istemsiz bir şekilde diziyle oyuncu arasında bir çarpışma oluyor. Bir başka gözle bunu faul olarak algılasa bariz gol şansı kaçtı diye düşünülebilir ama Necip'in amacında top oynamak var. Ayağı çime takılıyor sonra kendini toparlayıp topa da uzanmaya çalışıyor ve bunu başarıyor fakat dizi rakibine geliyor. Bence hakemin devam kararı doğru.

Seçim Demirel: Ben de aynı fikirdeyim. Kesinlikle Necip'in niyeti burada topla oynamak ama bir şanssızlık yaşıyor. Ayağı takılıyor ve aslında istemsiz bir harekette bulunuyor. O yüzden de devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım:
Sizlerle hemfikirim. Defans oyuncusu, topa doğru ayağını büküyor ve alanı daraltmaya çalışırken ayağı çime takılıyor. Bugün; çok zor bir çim, çok ağır bir saha vardı. İkili mücadeleleri, çok daha sertleştirdi. Çok fazla ikili mücadele oldu. Hem hakem için hem oynayanlar için oldukça zor bir maçtı. Bu da hemen maçın başında onlara örnek bir pozisyon oldu. Necip'in ayağı takıldı. Dizi rakibine gitmeyip topla oynamaya çalışırken Caicedo, arkadan kendisi gelip bu diz darbesine sebep olduğu için burada bir ihlal yok. İhlali yapacak defans oyuncusunun dizi gitmiyor. Buradaki temas, futbolun içinde bir temas olarak görülüyor.

18. dakikada Max Gradel'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Seçim Demirel: Şimdi burada iki yere bakmak lazım. Üstte elle bir bloklama, aşağıda da acaba ayaklarda bir şey var mı? Ben pozisyona baktığımda oyuncunun elini sadece rakibinin karnına doğru koyduğunu görüyorum. Burada etkili bir tutma görmüyorum. Hücum oyuncusu isteseydi çok kolay bir şekilde ondan kurtulup devam edebilirdi. Aşağıya baktığımda da siyahlı oyuncunun değil tam tersine kırmızılı oyuncunun ayağını taktığını görüyorum. O yüzden ben, burada hakemin devam kararını destekliyorum."




#sivasspor
#beşiktaş
#süper lig
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