Bülent Yıldırım:

Sizlerle hemfikirim. Defans oyuncusu, topa doğru ayağını büküyor ve alanı daraltmaya çalışırken ayağı çime takılıyor. Bugün; çok zor bir çim, çok ağır bir saha vardı. İkili mücadeleleri, çok daha sertleştirdi. Çok fazla ikili mücadele oldu. Hem hakem için hem oynayanlar için oldukça zor bir maçtı. Bu da hemen maçın başında onlara örnek bir pozisyon oldu. Necip'in ayağı takıldı. Dizi rakibine gitmeyip topla oynamaya çalışırken Caicedo, arkadan kendisi gelip bu diz darbesine sebep olduğu için burada bir ihlal yok. İhlali yapacak defans oyuncusunun dizi gitmiyor. Buradaki temas, futbolun içinde bir temas olarak görülüyor.