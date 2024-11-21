Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 7. sırada bulunan Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Peki Sivasspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, maç saat kaçta, maçı kim yönetecek?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Mert Bulut ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.