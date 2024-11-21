Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sivasspor-Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu

Sivasspor-Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu

13:2521/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sivasspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman?
Sivasspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında Pazar günü oynanacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Listenin 7. sırasında yer alan Sivasspor’un 17, 9. sırada yer alan Kasımpaşa’nın ise 14 puanı bulunmakta.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 7. sırada bulunan Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Peki Sivasspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, maç saat kaçta, maçı kim yönetecek?

Sivasspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Maç Saat Kaçta?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı 24 Kasım Pazar günü saat 13:30 tarihinde oynanacak.

Sivasspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak.

Sivasspor - Kasımpaşa maçı beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Sivasspor - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı BG Grup 4 Eylül Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Sivasspor - Kasımpaşa Maçının Hakemleri Kim?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Mert Bulut ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Süper Lig Puan Durumu

#Sivasspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yasin Suresi Okunuşu: Arapça oku, dinle, Türkçe anlamı, fazileti, meali...