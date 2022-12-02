Özgün Sivasspor - Partizani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11ler
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Sivasspor - Partizani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Sivasspor ile Partizani kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Partizani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor Partizan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın mı? Hazırlık maçı
Sivasspor Partizani

Sivasspor Partizan maçı ile iki ekip Dünya Kupası arasında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Antalya kampında bulunan iki ekip bugün mücadele edecekler. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Sivasspor Partizan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın var mı?

SİVASSPOR - PARTİZANİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Partizani maçı 2 Aralık Cuma günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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