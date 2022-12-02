Sivasspor - Partizani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Sivasspor Partizan maçı ile iki ekip Dünya Kupası arasında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Antalya kampında bulunan iki ekip bugün mücadele edecekler. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Sivasspor Partizan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın var mı?
SİVASSPOR - PARTİZANİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Partizani maçı 2 Aralık Cuma günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.