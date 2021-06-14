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Sivas'ta bir grup doğa tutkunu Değirmenaltı Şelalesi ve çevresindeki tarihi kaya yerleşkelerini gezdi

Sivas'ta bir grup doğa tutkunu, Değirmenaltı Şelalesi ve çevresindeki tarihi kaya yerleşkelerini ziyaret etti.

Haber Merkezi AA
Sivasta bir grup doğa tutkunu Değirmenaltı Şelalesi ve çevresindeki tarihi kaya yerleşkelerini gezdi
Fotoğraf:Arşiv

Kademeli normalleşme döneminde doğa ve kültür turizminin hareketlendiği Sivas'ta bir grup doğa tutkunu, Değirmenaltı Şelalesi ve çevresindeki tarihi kaya yerleşkelerini gezdi.

Sivas Doğa Sporları Kulübü'nden (SADAK) yapılan açıklamaya göre, geniş coğrafi yapısıyla her mevsim doğanın farklı renklerini ve eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunan Sivas'ta doğa turlarına, Kovid-19 sürecinde ilgi arttı.

Özellikle haziranda girilen normalleşme sürecinde büyük şehirlerin kalabalık ve riskli ortamından kaçmak isteyenler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor.

Kentte 2013'ten bu yana dağcılık, tırmanış, doğa yürüyüşü ve rafting başta olmak üzere çeşitli faaliyetler düzenleyen SADAK organizasyonuyla bir araya gelen 38 doğa tutkunu, merkeze bağlı Yıldız beldesi sınırlarındaki Değirmenaltı Şelalesi ve çevresindeki tarihi yerleşim alanlarını gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, normalleşme sürecinde insanların kendini doğaya bıraktığını belirtti.

Kent merkezine 52 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesinin saklı kalmış güzelliklerini keşfettiklerine dikkati çeken Söylemez, "Beldeden Değirmenaltı Şelalesi ve tarihi kaya yerleşkelerinin bulunduğu alana doğru 9 kilometre boyunca yürüdük. Parkur boyunca birbirinden güzel endemik türleri de görme şansını yakaladık. Bölgeyi gerçekten herkesin görmesini tavsiye ederim. Yaklaşık 13 metre yükseklikten dökülen şelale ve sarp kayalıklar üzerindeki mağaralar ile kaya altı sığınaklar muhteşem." ifadelerini kullandı.

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