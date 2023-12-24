"Sivas'ta yarın okullar tatil mi son dakika? 25 Aralık Pazartesi Sivas'ta okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı ve fırtına bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. Bölgede yaşayanlar okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Sivas'ta yarın okullar tatil mi son dakika? 25 Aralık Pazartesi Sivas'ta okullar tatil olacak mı?

Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı bölümlerinde kar yağışı olasılığı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı açıklamaya göre, "24 Aralık Pazar günü, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari civarlarında rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli, bazı yerlerde fırtına (40-70 km/saat, bu bölgelerin yüksek ve dağlık alanlarında 70-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ulaşım sorunları, çatıların uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi risklere karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.









PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL?





Pazartesi, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin bazı yerlerinde sisli bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bazı şehirlerinde kar yağışı olasılığı var.





25 ARALIK PAZARTESİ (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?



