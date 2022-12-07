Soğuk yanması nedir, soğuk yanmasına ne iyi gelir?

2022 yılının son ayı olan Aralık ayına giriş yapmamızla beraber havalar soğudu. Soğuk havalar ise cildimizde bazı sorunlar yaratabiliyorken vatandaşlar Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırığı belirtileri nelerdir? Soğuk ısırması nasıl anlaşılır? aramasını yapıyor. İşte detaylar...

SOĞUK YANIĞI NEDİR?

Soğuk ısırması ya da Soğuk yanığı, soğukta kalma sonucu deri ve diğer dokularda oluşan donma durumu. En çok eller, ayaklar ve yüzü etkiler. Soğuğa maruz kalma süresi arttıkça soğuk ısırmasının ciddiyeti de artar. Birden dörde kadar ciddiyeti belirten derecelerle sınıflandırılır. Birinci derecede deride yüzeysel zarar bulunur. Dördüncü derecedeyse kas, kemik ve tendonlar zarar görmüştür. Bu durumda tedavi edilemez bir zarar oluşur ve ampütasyon gerekebilir.

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SOĞUK YANMASINA KARŞI NE YAPMALIYIZ?

Kış aylarında nem oranı da azalan cildimizin nem ihtiyacı artar eğer gereken nem oranını sağlayamazsak deride kuruma ve çatlamalar ciltte kanamaya ya da mevcut olan yara var ise daha kötüleşmesine sebep olabilir.

Egzamanın yanı sıra kuruluktan dolayı özellikle el ve ayaklarda oluşan çatlaklardan çeşitli mikroorganizmalar cilde yerleşmektedir. Bu mikroorganizmalar çeşitli cilt enfeksiyonlarının da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerle kışın koruma fonksiyonu bozulan cilt, daha fazla özene ve bakıma ihtiyaç duyar. Cilt kuruluğunun önlenmesi için bol bol su içmek gerekir. Günde yaklaşık 2 litre su içilmesi önerilir.

Kremler tercihe göre gliserin, vazelin, üre, laktik asit ve hyaluronik asit içermelidirler. Bu nemlendiriciler kuruluğu önlemek için soğuk havalarda sıklıkla ve tercihen banyo sonrası nemli cilde sürülmelidir. Ayrıca kullanılan ürünlerin A, C ve E vitamini gibi antioksidanları içermesine de dikkat edilmelidir. Omega-3 desteği almak da soğuk hava şartlarına karşı cildin direncini artıracaktır. Kış meyveleri ve sebzeleri haricinde, tahıllı besinler tüketmek de cilt bakımında dikkat edilmesi gereken diğer bir noktadır.

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SOĞUK ISIRMASINDAN NASIL KORUNULUR?

Soğuk ısırmasından korunmanın en kolay yolu soğuktan, rüzgardan veya sıkı giysilerden uzak durmaktır. Bu gibi durumlarda ilk yardım olarak öncelikle hastalıklı bölge ılık suyla ıslatılır ve çok hafif bir şekilde ovuşturulur. Cilt kesinlikle bastırarak ovulmamalıdır, çünkü bu durumda doku daha fazla hasar görür.