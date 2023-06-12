Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalara başladığını söyledi. Geçtiğimiz aylarda Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak." açıklamasını yapmıştı. Asgari ücret 500 dolar olacak mı, ne kadar olacak? İşte asgari ücretle ilgili son gelişmeler...