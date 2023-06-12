Buak Akkol
Asgari ücret için kritik görüşme yarın. TİSK Başkanı Akkol, Çalışma Bakanı Işıkhan'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı.
TİSK BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
TİSK Başkanı Burak Akkol, Çalışma Bakanı Işıkhan'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı. Asgari ücret görüşmelerine değinen Akkol, 'Asgari ücreti dolar değil TL olarak konuşacağız' ifadelerini kullandı.
TİSK Başkanı Burak Akkol, Çalışma Bakanı Işıkhan'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı.
TİSK Başkanı Akkol'un açıklamalarından satır başları:
- Ülkemizi ve ülkemizin çalışma hayatını önceliklendiren konu bizim için de öncelikli konudur.
- Bizim görüşümüz hızlı bir şekilde 3'lü mutabakatla bu sürece tamamlamak arzusundayız. Benim şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır.
- Asgari ücreti dolar değil TL olarak konuşacağız.