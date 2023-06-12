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Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK Başkanı Akkol'dan açıklama

Asgari ücrete yapılacak ara zam için işçi ve işverenin gözü yapılan son açıklamalarda. Temmuz ayı ile birlikte asgari ücrette artış olacak. TİSK Başkanı Burak Akkol asgari ücrete yapılacak zam oranı hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. 2023 asgari ücret zam oranı belli oldu mu, asgari ücret brüt ve net rakam ne kadar olacak? İşte detaylar...

12:22 . 12/06/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Buak Akkol

Buak Akkol

Asgari ücret için kritik görüşme yarın. TİSK Başkanı Akkol, Çalışma Bakanı Işıkhan'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı.

TİSK BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

TİSK Başkanı Burak Akkol, Çalışma Bakanı Işıkhan'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı. Asgari ücret görüşmelerine değinen Akkol, 'Asgari ücreti dolar değil TL olarak konuşacağız' ifadelerini kullandı.

TİSK Başkanı Burak Akkol, Çalışma Bakanı Işıkhan'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı.

TİSK Başkanı Akkol'un açıklamalarından satır başları:

- Ülkemizi ve ülkemizin çalışma hayatını önceliklendiren konu bizim için de öncelikli konudur.

- Bizim görüşümüz hızlı bir şekilde 3'lü mutabakatla bu sürece tamamlamak arzusundayız. Benim şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır.

- Asgari ücreti dolar değil TL olarak konuşacağız.


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