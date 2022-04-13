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Kaybetse de Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Chelsea'yi ağırladı. 5 golün atıldığı heyecanlı maçta Real Madrid, mağlup olsa da yarı finale adını yazdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Avrupa futboluna damga vuran Real Madrid Chelseaya kaybetse de yarı finalde
Real Madrid-Chelsea

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Chelsea'yi ağırladı. 5 golün atıldığı heyecanlı maçta Real Madrid, mağlup olsa da adını yarı finale yazdırdı.

CHELSEA'NIN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İspanyol ekibi Real Madrid, 3-1'in rövanşında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi konuk etti. Normal süresi 3-1 Chelsea lehine sona ererken, İspanyol temsilcisi 3-2 yenilmesine karşın yarı finale yükseldi.

Chelsea'nin gollerini 15. dakikada Mason Mount, 52'de Rüdiger ve 75'te ise Timo Werner kaydetti. Real'in golleri ise 80'de Rodrygo ve 96. dakikada Karim Benzema'dan geldi. Ayrıca konuk takımın 63. dakikada Marcos Alonso ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

İki maç sonucunda toplam skor 5-4 Real Madrid lehine gerçekleşti ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi Atletico Madrid - Manchester City eşleşmesinin tur atlayanıyla karşılaşacak.

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