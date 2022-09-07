Bugün hava nasıl olacak? 7 Eylül 2022 Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji hava durumu: Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

Vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı oldu. Ülke genelinde günlerdir devam eden yağışların ardından "Hava bugün nasıl, yağış olacak mı?" soruları merak kazandı. Meteoroloji verilerine göre, 7 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi iller başta olmak üzere il il hava durumu bilgisi haberimizde.

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığı kaç derece?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

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Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 22

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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