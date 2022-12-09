Çırağan Sarayı'nda neden yangın çıktı? Çırağan Sarayı yangınında son durum ne? İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Otel'de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çırağan Sarayı'nda neden yangın çıktı, yangın söndürüldü mü? Çırapan Sarayı yangınında son durum ne? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

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