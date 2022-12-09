Özgün Çırağan Sarayında neden yangın çıktı? Çırağan Sarayı yangınında son durum ne?
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Çırağan Sarayı'nda neden yangın çıktı? Çırağan Sarayı yangınında son durum ne?

İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Otel'de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çırağan Sarayı'nda neden yangın çıktı, yangın söndürüldü mü? Çırapan Sarayı yangınında son durum ne? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Çırağan Sarayında neden yangın çıktı? Çırağan Sarayında yangın söndürüldü mü? Hasar, yaralı var mı? Son durum ne?
Çırağan Sarayı

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Çırağan Sarayı'nda çıkan yangının sebebine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA SON DURUM: HASAR, YARALI VAR MI?

TRT Haber muhabiri Merve Güneş olay yerinden yaptığı açıklamada, Beşiltaş- Ortaköy yolunda trafik akışının engellendiğini, yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü aktardı.

Çırağan Sarayı restorasyonu sürecinde tadilat esnasında yangının çıktığı, içeride herhangi bir kişinin olmadı ve yaralının olmadığı bilgisini aktardı. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

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