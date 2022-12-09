Çırağan Sarayı'nda neden yangın çıktı? Çırağan Sarayı yangınında son durum ne?

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ÇIRAĞAN SARAYI'NDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?
Çırağan Sarayı'nda çıkan yangının sebebine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.
ÇIRAĞAN SARAYI'NDA SON DURUM: HASAR, YARALI VAR MI?
TRT Haber muhabiri Merve Güneş olay yerinden yaptığı açıklamada, Beşiltaş- Ortaköy yolunda trafik akışının engellendiğini, yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü aktardı.
Çırağan Sarayı restorasyonu sürecinde tadilat esnasında yangının çıktığı, içeride herhangi bir kişinin olmadı ve yaralının olmadığı bilgisini aktardı. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.