​EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)

EYT ile ilgili haberler oldukça merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu gündeme sık sık geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konunun çalışma programı içerisinde olduğunu açıklamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT ile ilgili son açıklamayı yaptı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, nedir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı

EYT’nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi. Buna tabi olanlar EYT hakkındaki açıklaması yakından takip ediyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında, ‘EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız.’ dedi.

Daha önce yapılan açıklamalar:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

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Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.