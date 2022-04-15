Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)
ÖZGÜN HABERLER

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)

EYT ile ilgili haberler oldukça merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu gündeme sık sık geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konunun çalışma programı içerisinde olduğunu açıklamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT ile ilgili son açıklamayı yaptı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, nedir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)
​EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)

EYT ile ilgili haberler oldukça merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu gündeme sık sık geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konunun çalışma programı içerisinde olduğunu açıklamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT ile ilgili son açıklamayı yaptı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, nedir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı

  • EYT’nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi. Buna tabi olanlar EYT hakkındaki açıklaması yakından takip ediyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında, ‘EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız.’ dedi.

Daha önce yapılan açıklamalar:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

EYT'liler için umut ışığı: Tarih vererek son durumu aktardı
FOTOĞRAF 12
Title
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış sadece yaşı bekleyen sigortalı kişiler, 'emeklilikte yaşa takılanlar' (EYT'liler) olarak tanımlanıyor.
Title
EYT düzenlemesi son dakika gelişmeleri erken emeklilik bekleyen yaklaşık 900 bin çalışan tarafından yakından izleniyor.
Title
Söz konusu düzenlemeyle ilgili peş peşe açıklamalar sürerken, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
Title
\"2022 İÇİNDE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK\"<br><br>İşte Akbaşoğlu'nun EYT açıklaması:<br> <br><br>\"Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte 2 toplantı gerçekleştirildi. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak.
Title
KURTULMUŞ'TAN DA ÖNEMLİ AÇIKLAMA<br><br>Akbaşoğlu'ndan bir önceki açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan gelmişti. <br><br>Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları söyledi:
Title
Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur.
Title
Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır.
Title
Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz.\"
Title
EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?<br><br> <br><br>8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.
Title
8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı.
Title
2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.
Title
EYT'liler için umut ışığı: Tarih vererek son durumu aktardı
Prim sayısını doldurmalarına rağmen yaşları uygun olmadığı için emekli olamayan milyonlarca kişi, atılacak yeni adımları bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT'liler) ile ilgili yapılan her açıklama da merakla takip ediliyor. Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Peki EYT'de son durum nedir? Ne zaman çıkacak? İşte merak edilen detaylar...
Renk renk kir akıyor

Renk renk kir akıyor

​Bölge sakinleri kötü kokudan şikayetçi.
Her an olaylar çıkabilir

Her an olaylar çıkabilir

​Şanghay'da halkın öfkesi büyüyor.
Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’da Müslümanlara şiddetli müdahale

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den önemli açıklamalar.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

​Erdoğan restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuşuyor.

​"Kendi iradem dışında ve imzam taklit edilerek kredi tahsis etmişler."

Gemiler<br>Baltık Denizi'ne girdi

Gemiler
Baltık Denizi'ne girdi

​Rusya'nın tehdidi NATO'yu harekete geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.