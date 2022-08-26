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UEFA Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! İşte temsilcilerimizin rakipleri...

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Elemelerde Dinamo Kiev'e elenen sarı-lacivertli ekip, yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam etti ve gruplara katılmaya hak kazanmıştı. Trabzonspor ise Devler Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Bu gelişmelerin ardından temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri son dakika belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi temislcilerimizin eşleştiği takımlar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: Fenerbahçe ve Trabzonsporun rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri Fenerbahçe Trabzonspor ile eşleşen takımlar!
Fenerhbahçe ve Trabzonspor rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları öncesi torbalar belli oldu. Bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak. Fenerbahçe 1, 2 ve 4'üncü, Trabzonspor ise 1, 2 ve 3'üncü torbada bulunuyordu. UEFA Avrupa Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan kura çekiminde belli oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ BİTTİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapıldı. EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanan kura çekimi sona erdi.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan kura çekiminde belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları İstanbul’da bulunan Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye’den Fenerbahçe ve Trabzonspor yer aldı. Kura çekimini Alman eski futbolcu Karl Heinz Korbel ve 2023 UEFA Avrupa Ligi finali elçisi Zoltan Gera gerçekleştirdi. Fenerbahçe, B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile, Trabzonspor da H Grubu’nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

Grup maçları, 8 Eylül’de başlayacak ve 3 Kasım’da sona erecek. UEFA Avrupa Ligi’nin finali ise 31 Mayıs 2023’te Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için Play-Off turunda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar

Temsilcimiz Trabzonspor'un rakipleri H grubunda Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros oldu. Fenerbahçe'nin rakipleri ise B grubunda Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaca oldu.

  • A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich
  • B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca
  • C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki
  • D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise
  • E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia
  • F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz
  • G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes
  • H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

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