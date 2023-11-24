İsrail ile Hamas, esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Kadın ve çocuklardan oluşan İsrailli esirler, Filistinli mahkumlarla takas edilecek. Geçici ateşkes 08.00'den itibaren başladı. 13 kişilik ilk rehine grubu 17.00'de Gazze'den çıkacak.

4 günlük ateşkes başladı

İnsani aranın başlamasının ardından Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında duyulan silahlı çatışma, şiddetli patlama sesleri azaldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi dışında konuşlandırdığı zırhlı araçların ve tankların hareketliliği devam etti. Bölgedeki AA muhabiri, son dakikalarda herhangi bir çatışma sesinin duyulmadığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı mutabakat planına göre, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde saat 07.00'den (TSİ 08.00) itibaren çatışmaları durdurmasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların Gazze Şeridi'ne nakliyesine başlanması planlanıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıklamalarına göre, İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insan yerinden edilmiş durumda. İnsani felaket ve yıkımın ağır olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve kuzeybatısında kaldığı ifade edilen on binlerce Filistinli için yardımların gönderilmesine ilişkin henüz bir plan açıklanmadı.

Esirlerin serbest bırakılması

Taraflar arasında varılan mutabakata göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuk yerel saatle 16.00'da Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edecek.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, esirlerin lojistiğini sağlayacak. Kızılhaç Komitesi, "kendilerinin müzakerelere taraf olmadığını ancak tarafların uzlaştığı insani anlaşmalarda tarafsız aracı olarak uygulanması için rol alabileceklerini" açıkladı. Komite, planların rotası, kaç kişi veya diğer detaylar konusunda söz sahibi olmadığı ancak uygulama aşamasını üstlendiğini aktardı.

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Mısır'da bekleyecek İsrailli yetkililerin esirleri teslim alarak İsrail topraklarına ulaştıracağı, burada belirlenen hastanede kimlik, sağlık ve diğer kontrollerinin yapılacağı aktarıldı. Serbest bırakılan İsrailli esirlerin hastanede denetimde tutulacağı paylaşıldı.

İsrail hükümeti basın ofisi, Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin çıkarılmasına ilişkin gelişmeleri kurduğu merkezden anlık aktaracağını duyurdu.

Serbest bırakılacak Filistinli esirlerin listesi henüz açıklanmadı

İsrailli esirlerin kontrollerinin tamamlanmasıyla serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk tutukluların işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Hapishanesi'nde toplanacağı belirtildi.

Birinci gün serbest bırakılacak, sayısı ve kimlikleri henüz açıklanmayan Filistinli esirlerin, Ofer Hapishanesi yakınlarındaki Beytunya kontrol noktasına getirileceği ve burada Filistinli yetkililere teslim edileceği paylaşıldı.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli mahkumların da Ofer Hastanesi'nden Doğu Kudüs'teki evlerine gönderileceği aktarıldı.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının bir nümayişe dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini söyledi.

İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 Filistinlinin öldürülmesi üzerine serbest bırakılan Filistinlilerin yakınlarının da kutlama yapmayacağı aktarıldı.

Kaç rehine serbest bırakılacak?

İnsani arada varılan mutabakata göre, 4 gün boyunca toplam serbest bırakılacak 50 İsrailli için 150 Filistinli tutuklunun ailelerine kavuşması öngörülüyor.







