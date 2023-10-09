Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

Gazze'den sabah saatlerinde İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

İşgalçi devlet İsrail, Gazze'de katliam yapıyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Dünden bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 78'i çocuk 41'i kadın 413 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 300 kişi de yaralandı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybettiİsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı. Aynı bölgede Hamas Hareketi'nin kurucularından ve Siyasi Büro Üyesi Ravhi Müşteha'nın evine de benzeri bir hava saldırısı düzenlendi.

Bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu

Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olduğunu belirten AA muhabiri, sabah saat 05.38 itibariyle bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdüğünü aktardı.

Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.

İşgalci İsrail, Gazze’de birçok sivil yerleşim alanı hedef aldı. Şehir karanlığa gömüldü.

İsrail ordusu, gece boyu Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurduİsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli grupların bazı yetkilileri yaşadığı gerekçesiyle birkaç yüksek katlı konuta da hava saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde ise 3 tünelin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının süreceğine dikkat çekildi.

İsrail Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni vurdu

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki El-Yermuk Camisi yıkıldı.

İsrail savaş uçakları, El-Yermuk Camisi'ni füzelerle hedef aldı. Bombalanan cami yıkıldı.

Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi.

İsrail dün de El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin ve Muhammed el-Habib camilerini vurmuştu. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail askerleri, Lübnan sınırı yakınında yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İsrail pazar günü, Hizbullah örgütünün İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesine kurduğu bir çadırı silahlı insansız hava aracıyla bombalamıştı.

Yine İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, pazar günü İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı. İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürülen kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Hamas: Esir alınan İsrailliler arasında üst düzey subaylar var

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var." dedi.

Çok sayıda İsraillinin esir alındığını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu ifade eden Aruri, "savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aruri, "Kassam Tugayları, kutsalların çiğnenmesini kabul etmeyecek. Filistinlilerin tutuklanmasını, yerleşim birimleri inşasını ve Gazze'ye ablukanın sürmesini kabul etmeyeceğiz. Halkımızın onuru ve özgürlüğü için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlediğinde yaptıkları uyarıların dinlemediğini kaydeden Aruri, "İsrail'in şu an caydırıcılık denklemini yeniden oluşturmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" söyledi.

Aruri, "Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız." ifadesini kullandı.

Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların İsrail’in Gazze Şeridi sınırındaki Nahal Oz bölgesinde baskın düzenlediği askeri noktalara ve çeşitli noktalarda esir aldığı bazı İsrail askerlerine ilişkin iki ayrı görüntü paylaştı.

Görüntülerde, Nahal Oz’daki askeri noktalarına gelen onlarca İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askerleriyle girdiği çatışmalar ve İsrail askerlerinin öldürüldüğü görüldü.

Paylaşılan bir diğer videoda ise İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının, “askeri kışla” olduğu anlaşılan bir alandan “sivil kıyafetli” bazı kişileri esir aldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

Esir alınan onlarca İsrailli asker ve subayın, güvenli yerlerde ve direniş güçlerine ait tünellerde güvence altında olduğu kaydedildi.

Kassam Tugayları, söz konusu askerlerin net sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Hamas lideri Heniyye: Adı Mescid-i Aksa olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada "Bu tarihi anlarda, adı Mescid-i Aksa, kutsallarımız ve tutsaklarımız ve ana sebebi de Mescid-i Aksa'ya yönelik suç işleyen Siyonist saldırı olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Binlerce yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği son günlerde İsrail saldırganlığının zirveye ulaştığını belirten Heniyye, bu adımın, Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmak için atıldığına ilişkin bilgileri olduğunu kaydetti.

Heniyye, Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in, Batı Şeria'da devam eden Yahudi yerleşimi ve saldırıların yanı sıra Gazze'ye ani bir baskın düzenlemeyi, bölge halkına yönelik saldırıları artırmayı planladığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 159 konut tamamen yıkıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana düzenlediği saldırılarda, 159 konut tamamen yıkıldı, 1210 konut ise kısmen hasar gördü.

İsrail-Lübnan sınırında çatışma!

Roketler ve toplar ateşlendiİsrail ordusu Lübnan tarafından İsrail topraklarına roketli ve silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ilerleyen saatlerde İsrail Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu.

Filistin son durum: Can kaybı ne kadar oldu?

09:00 Sağlık yetkilileri, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 256'ya yükseldiğini, yaklaşık 1.800 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin en az 20'si çocuk. Yaralılar arasında da 120 çocuk olduğu öğrenildi.

Filistin için dua edildi

İstanbul, Sakarya, Batman, Diyarbakır, Konya ve Rize’de Filistin’e destek gösterisi yapıldı. Camilerde Filistin için dua edildi. Müslüman ülkelerde de Filistin’e destek gösterisi yapıldı. Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen gösterilerde toplanan kalabalık Filistin halkı ile dayanışma ve Fas-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinin durdurulması çağrısı yaptı. Lübnan ise İsrail'e roketli saldırı düzenledi.



