Son dakika: Samsun Liman'ında patlama meydana geldi Son dakika haberi: Samsun Limanında henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Limanı'nda neden patlama oldu? Samsun Limanı'nda patlamada yaralanan oldu mu? Son durum nedir? İşte detaylı bilgiler...

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