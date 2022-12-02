Son dakika: Samsun Liman'ında patlama meydana geldi

Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
SAMSUN LİMANI'NDA NEDEN PATLAMA OLDU?
Samsun Limanı'nda bir yağ tankında yangın çıktı. Yangın 2 patlama ile başladı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.
Samsun'da yaşanan patlamaya ilişkin TVNET canlı yayınında konuşan muhabir Nazlı Mumay:
"Samsun Limanı'nda saat 11 sularında 2 patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor." bilgisini aktardı.
Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.