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Tuzla'da tersane gemisinde patlama: Ölü veya yaralı var mı?

Tuzla'da tersaneler bölgesinde bir gemide yapılan çalışma sonucunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şidddetiyle beraber bölgede çalışanlardan ölü veya yaralı bilgisinin olup olmadığı merak kazandı. Peki, son dakika gerçekleşen Tuzla'daki tersane gemisinde ölü veya yaralı var mı? Patlama neden meydana geldi? İşte konuya ilişkin son gelişmeler..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: Tuzlada tershane gemisinde neden patlama oldu? Ölü veya yaralı var mı?
Özgün

Tuzla tersanesindeki gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri müdahale ediyor. Patlamanın nedeni ve patlama sonucunda ölü veya yaralı olup olmadığı merak kazandı.

TUZLA'DAKİ TERSANE GEMİSİNDEKİ PATLAMADA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Tuzla'da tersaneler bölgesinde bir gemide meydana gelen patlamanın şidddetiyle beraber ilk belirlemelere göre bölgede çalışan 5 kişi yaralandı. Bölgede ambulanslar yaralılarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

TUZLA'DAKİ GEMİDE NEDEN PATLAMA MEYDANA GELDİ?

Patlamanın asıl sebebi itfaiye ve emniyet ekiplerinin yapacağı çalışmanın sonucunda belli olacak. Ancak bakım sırasında kazan dairesinde bir patlama meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. Patlamanın ardından herahangi bir yanma söz konusu olmadı. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yaralıların çevredeki hastaneye sevki yapıldı.

Tuzla tersanesinde gemide patlama: 5 işçi yaralandı
GÜNDEM
Tuzla tersanesinde gemide patlama: 5 işçi yaralandı

Beş işçi yaralandı

Beş işçi yaralandı

​Tuzla tersanesinde gemide patlama.
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