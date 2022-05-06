Tuzla'da tersane gemisinde patlama: Ölü veya yaralı var mı?

Tuzla tersanesindeki gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri müdahale ediyor. Patlamanın nedeni ve patlama sonucunda ölü veya yaralı olup olmadığı merak kazandı.

TUZLA'DAKİ TERSANE GEMİSİNDEKİ PATLAMADA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Tuzla'da tersaneler bölgesinde bir gemide meydana gelen patlamanın şidddetiyle beraber ilk belirlemelere göre bölgede çalışan 5 kişi yaralandı. Bölgede ambulanslar yaralılarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

TUZLA'DAKİ GEMİDE NEDEN PATLAMA MEYDANA GELDİ?

Patlamanın asıl sebebi itfaiye ve emniyet ekiplerinin yapacağı çalışmanın sonucunda belli olacak. Ancak bakım sırasında kazan dairesinde bir patlama meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. Patlamanın ardından herahangi bir yanma söz konusu olmadı. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yaralıların çevredeki hastaneye sevki yapıldı.

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