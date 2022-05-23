Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurt geneli parçalı ve yer yer bulutlu görülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
FOTOĞRAF 17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
UYARILAR<br><br>KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kmsaat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA<br>Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>EDİRNE 17°C, 30°C<br>Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu<br><br>İSTANBUL 14°C, 24°C<br>Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KOCAELİ 16°C, 26°C<br>Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesmlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>TEKİRDAĞ 13°C, 24°C<br>Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
EGE<br>Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>A.KARAHİSAR 10°C, 23°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>DENİZLİ 16°C, 29°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>İZMİR 19°C, 29°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>MANİSA 18°C, 31°C<br>Parçalı bulutlu
AKDENİZ<br>Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; sabah saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kmsaat) şeklinde esmesi bekleniyor.<br><br>ADANA 15°C, 29°C<br>Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>ANTALYA 18°C, 27°C<br>Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>HATAY 16°C, 24°C<br>Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>MERSİN 18°C, 26°C<br>Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ANKARA 10°C, 21°C<br>Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>ESKİŞEHİR 12°C, 23°C<br>Parçalı bulutlu, ağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KONYA 13°C, 24°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>NEVŞEHİR 9°C, 18°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ<br>Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>BOLU 8°C, 19°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>DÜZCE 11°C, 23°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>SİNOP 15°C, 22°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak yağışlı<br><br>ZONGULDAK 15°C, 19°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>AMASYA 13°C, 21°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>ORDU 15°C, 19°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı<br><br>SAMSUN 14°C, 20°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı<br><br>TRABZON 15°C, 19°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU<br>Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ERZURUM 5°C, 16°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KARS 5°C, 15°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>MALATYA 12°C, 22°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>VAN 9°C, 19°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU<br>Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, kuzeyi ile bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>DİYARBAKIR 11°C, 24°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>GAZİANTEP 11°C, 24°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>SİİRT 13°C, 22°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>ŞANLIURFA 13°C, 27°C<br>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Önümüzdeki 5 günün hava tahminleri ise şöyle:
Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı: Çarşambaya kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava tahmin raporlarını yayımladı. Buna göre, haftanın ilk gününden itibaren ülke genelinde sıcaklıklar düşecek. Kurumdan yapılan açıklamada, "Pazartesi kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek olan hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor." denildi. Peki 23 24 25 Mayıs'ta yağmur yağacak mı? Yarın hava durumu nasıl? İşte detaylar...