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Beşiktaş'ta restore edilen 3 katlı ahşap binada kısmi çökme meydana geldi

Son dakika İstanbul haberleri: Beşiktaş Kuruçeşme’de tarihi bir binanın duvarı, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan restorasyon çalışmasında çalışan stajyeri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin göçük altındaki kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor. İşte detaylar.

16:54 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul haberleri

İstanbul haberleri

Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı ahşap binada meydana gelen kısmi çökmede 1 kişi göçük altında kaldı. Ekiplerin göçük altındaki kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.

KISMİ ÇÖKMEDE 1 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı ahşap binada meydana gelen kısmi çökmede 1 kişi göçük altında kaldı.

Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı ahşap binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Göçük altında kalan 2 kişiden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin göçük altındaki kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.



#İstanbul
#Beşiktaş
#Kuruçeşme
28 dakika önce
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