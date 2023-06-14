Son Dakika Konya Haberleri: Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan minibüs devrildi: 6 yaralı
DEVRİLEN MİNİBÜSTE 6 KİŞİ YARALANDI
Olay, Kulu Makas Kavşağı yakınları Karakeçili yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli yağan yağmur nedeniyle su taşkınları oluştu. Bu arada yabancı uyruklu tarım işçilerini taşıyan Y.A.A. (50) idaresindeki plakası alınmayan minibüs su taşkını nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ve tarım işçileri A.E. (20), S.E. (16), R.E. (21), M.E. (23) ve S.E. (19) yaralandı. Kendi imkanlarıyla devrilen minibüsten çıkan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.