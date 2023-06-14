Son Dakika Konya Haberleri: Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan minibüs devrildi: 6 yaralı

Konya’da Haziran ayının ortalarına gelinirken, aralıklarla etkili olan yağışlı hava sürüyor. Yağışlı havanın etkisini gösterdiği ilçelerden Beyşehir, hafta sonu Konya’da en fazla yağış alan ilçe oldu. Merkez Meram ilçesi İnlice beldesinden sonra dün en fazla yağış alan bölge ve ilçe Beyşehir oldu. İnlice bölgesine düşen yağış dün 28.7 kilograma ulaştı. Beyşehir’de ise Cumartesi ve Pazar günleri ölçülen yağış miktarı toplamda 47 kilograma ulaştı. Konya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.