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Su taşkınında kontrolden çıkan minibüs devrildi: 6 yaralı

Son dakika Konya Haberleri: Konya’nın Kulu ilçesinde şiddetli yağmur sonrası oluşan taşkında kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kendi imkanlarıyla devrilen minibüsten çıkan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

17:39 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Son Dakika Konya Haberleri: Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan minibüs devrildi: 6 yaralı

Son Dakika Konya Haberleri: Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan minibüs devrildi: 6 yaralı

’nın Kulu ilçesinde şiddetli yağmur sonrası oluşan taşkında kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

DEVRİLEN MİNİBÜSTE 6 KİŞİ YARALANDI

Olay, Kulu Makas Kavşağı yakınları Karakeçili yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli yağan yağmur nedeniyle su taşkınları oluştu. Bu arada yabancı uyruklu tarım işçilerini taşıyan Y.A.A. (50) idaresindeki plakası alınmayan minibüs su taşkını nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.


Kazada, minibüs sürücüsü ve tarım işçileri A.E. (20), S.E. (16), R.E. (21), M.E. (23) ve S.E. (19) yaralandı. Kendi imkanlarıyla devrilen minibüsten çıkan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



#Konya
#Kulu
#Makas Kavşağı
#Karakeçili yolu
1 saat önce
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