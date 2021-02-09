Son dakika... Konya'da korkutan deprem

AFAD verilerine göre, saat 18.51'de merkez üssü Konya Tuzlukçu'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,1 olarak ölçüldü. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Alınan son dakika bilgilerine göre, can ve mal kaybına dair henüz bir bildirim yapılmadı.

#Deprem

Büyüklük : 4.7 (Mw)

Yer : Tuzlukçu (Konya)

Tarih-Saat : 09.02.2021, 18:51:54 TSİ

Enlem : 38.5965 N

Boylam : 31.6318 E

Derinlik : 7.01 km

Detay : https://t.co/etzDLFjhlG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2021

Vatandaşlar Konya'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İşte vatandaşların paylaşımları:

- 2 3 saniye kadar sürdü baya hissettik

- Geçmiş olsun en deprem yaşanmamasi gereken yerlerde bile deprem oluyor hayra alamet değil bunlar

- Konya deprem yönünden tehlikesiz bölge değilmiydi? inşallah can kaybı yoktur.

Geçmiş olsun

- Depremi ben hissetmedim ama Tuzlukçu ve çevre ilçelere geçmiş olsun#Konya

- Eğer konya sallandıysa olacak bir deprem çok büyük olacaktır.







