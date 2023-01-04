Son dakika: Memur ve emekli maaş zammı yüzde 30 mu oldu?

En düşük emekli maaşı 5500 mü oldu? Memur emekli maaş tablosu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Elbette yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı da sürdüreceğiz. Kabine ve grup toplantıları başta olmak üzere milletimizin huzuruna çıktığımız her hükümet ve parti programımız bir eser hizmet şöleni şeklinde geçmektedir.

Geçtiğimiz yıl elektrikte yüzde 50, doğalgazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Karadeniz gazının ilk fazını mart sonunda faaliyete alıyoruz. Enerji, sağlık, toprak ve su verimliliği alanlarındaki bilimsel çalışmaları etkin şekilde destekleyeceğiz. Ayder ve çevresindeki çalışmaları bitirerek bölgesi herkesin beğendiği görünüme kazandıracağız.

Memur ve emekli maaş zammı yüzde 30 mu oldu?

Özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık. Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum."

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Yüzde 30 zam sonrası kim ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

Söz konusu artışlar neticesinde Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

MEMUR MAAŞLARI MEVCUT (TL) % 30 ZAMLI (TL)

Genel müdür 1/4 29.809,00 38.751,70

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 20.602,40

Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 12.619,10

Öğretmen 1/4 12.276,00 15.958,80

Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00 35.846,20

Başkomiser 3/1 15.810,00 20.553,00

Polis memuru 8/1 13.747,00 17.871,10

Uzman doktor 1/4 18.853,00 24.508,90

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00 15.376,40

Mühendis 1/4 16.205,00 21.066,50

Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 13.130,00

Profesör 1/4 25.984,00 33.779,20

Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 19.904,30

Vaiz 1/4 12.752,00 16.577,60