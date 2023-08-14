Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emeklinin 2024-2025 yılları için sosyal ve mali hakları toplu sözleşme görüşmeleri ile netleşecek. Sayıları 2,4 milyonu bulan sosyal yardımlardan faydalanan 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları alan vatandaşın da gözü kulağı toplu sözleşme görüşmeleri ve sonrasında gelecek açıklamalarda olacak. Masada hangi talepler var?

MEMURA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDA SON DURUM NE?

Toplu sözleşme zammı için geri sayım başladı. 6 milyonu aşkın emekli, memur ile yaklaşık 2,5 milyon 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşın gözü kulağı toplu sözleşme görüşmeleri için gelecek açıklamalarda. Memur ve emekli zammı için hükümetin ilk teklifi de bugün gelecek. Bugün yapılacak 2. toplantıda hükümetin teklifini açıklaması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik" dedi.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN İLK TEKLİF BUGÜN

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyor.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.

Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.

Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.

Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.

Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.

Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.

4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.

Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.

Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.

Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.

Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.

Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.

8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz."







