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Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı bugün belli oluyor
Merkez Bankası Ocak 2023 faiz kararı ile bu yılın ilk politika faizi olacak. TCMB Ocak ayı faiz kararı ile yeni yılda ilk faizi bugün açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, karar ne oldu? İşte konuya ilişkin TCMB son dakika açıklaması...
13:28 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı için piyasalar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yatırımcılar ve yatırım yapacaklar için kritik öneme sahip olan TCMB Ocak faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI OCAK 2023 TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin PPK takvimine göre faiz kararı ocak ayı için 19 Ocak 2023 Perşembe günü duyurulacak. Kararın saat 14:00'da açıklanması bekleniyor.

ARALIK AYI KARARI NE OLMUŞTU?

Aralık ayı faiz kararı 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklandı. Karar aynı gün saat 14:00’te duyuruldu. TCMB son kararında kasım ayı faiz kararını yüzde 9 yapmış ve faizi 150 baz puan indirmişti. Aralık ayı kararında ise Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tuttu. TCMB'nin aralık kararı faizin sabit tutulması yönünde oldu.

#merkez bankası
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#tcmb faiz kararı
27 dakika önce
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Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı bugün belli oluyor
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