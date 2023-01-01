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Merkez Bankası faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı için piyasalar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yatırımcılar ve yatırım yapacaklar için kritik öneme sahip olan TCMB Ocak faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TCMB'nin bir sonraki toplantısı 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.
TCMB'nin PPK takvimine göre faiz kararı ocak ayı için 19 Ocak 2023 Perşembe günü duyurulacak. Kararın saat 14:00'da açıklanması bekleniyor.
Aralık ayı faiz kararı 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklandı. Karar aynı gün saat 14:00’te duyuruldu. TCMB son kararında kasım ayı faiz kararını yüzde 9 yapmış ve faizi 150 baz puan indirmişti. Aralık ayı kararında ise Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tuttu. TCMB'nin aralık kararı faizin sabit tutulması yönünde oldu.