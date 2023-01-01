Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı için piyasalar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yatırımcılar ve yatırım yapacaklar için kritik öneme sahip olan TCMB Ocak faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?