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Ordu'da trafik kazasında milli tekvandocu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada, milli tekvandocu olduğu öğrenilen Batuhan Çakmak (20), olay yerinde yaşamını yitirdi. İşte detaylar.

15:13 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Son dakika Ordu haberleri

Son dakika Ordu haberleri

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında milli tekvandocu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

MİLLİ TEKVANDOCU BATUHAN ÇAKMAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Berat Şahin (20) idaresindeki 52 DK 434 plakalı otomobil, yol ortasındaki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Kazada, milli tekvandocu olduğu öğrenilen Batuhan Çakmak (20), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan sürücü Şahin ile yaralılar Yasin Kaymak (22), Bensu Şahin (19) ve Göksu Güven (18), sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Berat Şahin'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu bildirildi.



#Ordu
#Altınordu
#Batuhan Çakmak
#Taşbaşı Mahallesi
#Atatürk Bulvarı
12 dakika önce
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