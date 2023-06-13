Son dakika Samsun haberleri: Samsun’da okullar tatil mi, kaç gün? 13 Haziran 2023 bugün okul var mı?

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası birçok ilçede sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Birçok veli ve öğrenci ulaşımın zor olması sebebiyle ‘13 Haziran 2023 Samsun'da okullar tatil mi?’ sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar.