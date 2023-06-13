|
Özgün

Samsun’da okullar tatil mi, kaç gün?

Son dakika, ‘Samsun’da okullar tatil mi, bugün okul varmı?’ soruları birçok ilçede etkili olan aşırı yağış ve sel sonrası velilerin ve öğrencilerin gündeminde yer aldı. Ulaşımın zorlaştığı, yollarda taşkınlıkların meydana geldiği İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Öğrencileri yakından ilgilendiren açıklama ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden geldi. Peki Samsun'da okullar tatil mi, kaç gün tatil? 13 Haziran 2023 Samsun'da bugün okul var mı, yok mu? İşte soruların yanıtları.

10:47 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Son dakika Samsun haberleri: Samsun’da okullar tatil mi, kaç gün? 13 Haziran 2023 bugün okul var mı?

Son dakika Samsun haberleri: Samsun’da okullar tatil mi, kaç gün? 13 Haziran 2023 bugün okul var mı?

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası birçok ilçede sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Birçok veli ve öğrenci ulaşımın zor olması sebebiyle ‘13 Haziran 2023 Samsun'da okullar tatil mi?’ sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar.

SAMSUN’DA OKULLAR TATİL Mİ, KAÇ GÜN? 13 HAZİRAN 2023

13 Haziran günü Samsun'da eğitim ve öğretime ara verildi. MEB internet sitesinde yer alan duyuru şöyle oldu:

"İlkadım, Atakum, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi."

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022’de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022’de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023’te yapıldı. 6 Şubat 2023’te başlayan ikinci dönem, 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.





#Samsun
#hava durumu
#2022-2023 eğitim ve öğretim yılı
#Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu en golcü oyuncular