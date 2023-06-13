Son dakika Samsun haberleri: Samsun’da okullar tatil mi, kaç gün? 13 Haziran 2023 bugün okul var mı?
Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası birçok ilçede sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Birçok veli ve öğrenci ulaşımın zor olması sebebiyle ‘13 Haziran 2023 Samsun'da okullar tatil mi?’ sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar.
SAMSUN’DA OKULLAR TATİL Mİ, KAÇ GÜN? 13 HAZİRAN 2023
13 Haziran günü Samsun'da eğitim ve öğretime ara verildi. MEB internet sitesinde yer alan duyuru şöyle oldu:
"İlkadım, Atakum, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi."
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022’de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022’de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023’te yapıldı. 6 Şubat 2023’te başlayan ikinci dönem, 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.