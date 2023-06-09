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Samsun'da tramvayların çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Son dakika Samsun haberleri, Samsun'da Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşte detaylar.

10:09 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Son dakika Samsun haberleri

Son dakika Samsun haberleri

'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İKİ TRAMVAY ÇARPIŞTI, 1'İ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Samsun’da meydana gelen tramvay kazasında ilk belirlemelere göre 1’i ağır 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatmanı araçtan çıkararak tedaviye aldı. Olayda can kaybının yaşanmadığı gelen bilgiler arasında. İtfaiye ekiplerine destek olarak AFAD ekipleri de olay yerine geldi.

#Samsun
#Piazza durağı
#Canik
#tramvay
44 dakika önce
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