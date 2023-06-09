Samsun’da 1 kişinin öldüğü, birçok ev ve işyerinin su altında kaldığı sel felaketine neden olan, aralıklarla 3 gün etkili olan sağanakta metrekareye düşen yağış miktarı 68 mm olarak ölçüldü. Bu oranın, haziran ayında düşmesi beklenen yağış miktarının yaklaşık 1,5 katı olduğu bildirildi. Samsun’da 1929- 2022 uzun yıllar haziran ayı aylık toplam yağış ortalamasının metrekareye 46,2 mm olduğu belirtildi. Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.