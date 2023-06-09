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'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İKİ TRAMVAY ÇARPIŞTI, 1'İ AĞIR 26 KİŞİ YARALANDI
İKİ TRAMVAY ÇARPIŞTI, 1'İ AĞIR 26 KİŞİ YARALANDI
Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatmanı araçtan çıkararak tedaviye aldı. Olayda can kaybının yaşanmadığı gelen bilgiler arasında. İtfaiye ekiplerine destek olarak AFAD ekipleri de olay yerine geldi.
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5 saat önce