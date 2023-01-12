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Sözleşmeliye kadro bugün öğleden sonra meclise geliyor | Kimleri kapsayacak?

Sözleşmeli personele kadro şartları ve kapsamı geçtiğimiz yılın sonunda verilen müjdenin ardından araştırılmaya başlamıştı. Şimdi Meclis ve Resmi Gazete adımlarıyla yasalaşma süreci gerçekleşecek. Kamuda görev alan ve düzenlemeden yararlanacak binlerce personel sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek sorularına yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifi ile ilgili beklenen haber geldi. İşte sözleşmeliye kadroda son dakika gelişmeleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Sözleşmeliye kadroda son durum- 12 Ocak Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimler yararlanacak?
Bakan Vedat Bilgin

Sözleşmeliye kadroda son durum, kamuda kadroya geçmeyi bekleyen 500 bine yakın kişi tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni hazırlandı. Hazırlanan taslak metninin yasa teklifi haline getirilmesi ve TBMM'ye sunulması bekleniyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimler yararlanacak?

BAKAN BİLGİN'DEN KADRO MÜJDESİ

Bilgin, "Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

Kamuda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin beklediği haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifinin bugün öğleden sonra TBMM'ye sunulacağını söyledi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇTİ Mİ?

Sözleşmeliye Kadro Şöleni ATO Congresium'da düzenlendi. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:

"Bugün burada sözleşmeliden kadroya geçen siz kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere bir aradayız. Kısa süre önce yaptığımız açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik.

"YASALAŞMA SÜRECİNİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLATACAĞIZ"

Akbaşoğlu, "Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi yaklaşık 500 bin çalışanımızı ilgilendiriyor. Bu konuyla ilgili yarın (12 Ocak Perşembe) muhtemelen öğleden sonra bu yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta da bunun yasalaşmasıyla ilgili süreci başlatacağız. Ben şimdiden bütün sözleşmeli personel statüsünde çalışan arkadaşlarımız için bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Bunun akabinde de hemen EYT'lilerle ilgili yasal düzenlemeyi de yasalaştıracağız." ifadelerini kullandı.

3 YIL ÇALIŞMA ŞARTI VAR

Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

TÜM HAKLARDAN YARARLANACAKLAR

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRODAN KİMLER YARARLANACAK?

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek.230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeliye kadro kapsamına giren kişileri ve detayları şu şekilde açıkladı;

"Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak.

Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna gönderdi. TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı.

Buna göre; Sözleşmeliye kadroyla ilgili taslak metninin yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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